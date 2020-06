Mark Zuckerberg heeft vrijdag met Donald Trump gebeld nadat de Facebook-directeur besloot dat een controversieel bericht van de Amerikaanse president online mocht blijven staan. Dat heeft Zuckerberg dinsdag aan medewerkers van zijn bedrijf verteld, meldt The New York Times.

In het Facebook-bericht reageerde Trump op uit de hand gelopen demonstraties tegen de dood van een ongewapende zwarte man door een witte politieagent in Minneapolis. "Wanneer het plunderen begint, begint het schieten", schreef de Amerikaanse president.

Zuckerberg schreef vrijdag op zijn persoonlijke Facebook-pagina dat het bericht zou blijven staan. Facebook voert daarmee een ander beleid dan concurrent Twitter. Daar plaatste de Amerikaanse president exact hetzelfde bericht. Twitter besloot het bericht af te schermen vanwege schending van de regels van het platform.

In het telefoongesprek met de Amerikaanse president heeft Zuckerberg laten weten het bericht persoonlijk "opruiend en schadelijk" te vinden, citeert The New York Times hem. Desondanks heeft Zuckerberg aan Trump laten weten dat zijn bericht niet inging tegen de richtlijnen van zijn sociale medium.

Facebooks beleid leidt tot onvrede onder mensenrechtenorganisaties en eigen medewerkers. Zuckerberg heeft laten weten dat het beleid mogelijk veranderd wordt. Als dat daadwerkelijk gebeurt, zouden daar weken overheen kunnen gaan.