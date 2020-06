Google heeft een Indiase app uit zijn Play Store gehaald, waarmee gebruikers Chinese apps van hun telefoon konden verwijderen. Dat bevestigt Google woensdag aan Reuters.

De app Remove China Apps scande telefoons van gebruikers op Chinese apps, zoals TikTok van ByteDance en de UC Browser van Alibaba. Na het verwijderen gaf de app een melding: "Je bent geweldig, er is geen Chinese app meer gevonden."

Sinds mei was de app ruim vijf miljoen keer gedownload. Volgens Reuters was de populariteit vooral te danken aan een oproep tegen het gebruik van Chinese mobiele apps. Die oproep werd vooral door gebruikers van sociale media gedaan, door een grensconflict in de Himalaya tussen India en China.

Een woordvoerder van Google bevestigde dat de app uit de winkel is gehaald, omdat hij de regels van het platform overtrad. Verdere details werden niet prijsgegeven.

OneTouch AppLabs, de maker van Remove China Apps, reageerde niet. Op zijn website bevestigt de ontwikkelaar dat de app is verwijderd. Gebruikers worden bedankt voor hun steun.