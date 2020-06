De Limburgse recherche heeft dinsdagochtend een 32-jarige man uit Beringe aangehouden, omdat hij ervan wordt verdacht op 1 mei een zendmast in brand te hebben gestoken, meldt de politie dinsdag. Het gaat om de zendmast langs de A67 bij het Limburgse Maasbree.

Het onderzoeksteam deed in het onderzoek naar de brandstichting een beroep op getuigen. In het gebied rondom de zendmast werden onder meer posters verspreid. Daarop stond informatie over de donkerkleurige auto die kort na de brandstichting bij de zendmast is gezien.

De politie ontving vervolgens tips over de auto van de verdachte en een deel van de route die hij heeft gereden. Mede daardoor kwam de man in beeld bij het onderzoeksteam.

Inmiddels zijn er 29 incidenten geweest waarbij vermoedelijk is geprobeerd een zendmast in brand te steken. Het eerste incident dateert van 3 april. De locaties van de zendmasten zijn verspreid over het hele land. De branden kunnen ertoe leiden dat het alarmnummer 112 minder goed bereikbaar is.

In totaal zijn zes verdachten aangehouden. Over het motief van de verdachten is vooralsnog niets bekend. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedde eerder dat er sprake is van extremistische protestacties tegen de komst van het 5G-netwerk.