De Chinese telefoonmaker Vivo heeft nieuwe telefoons aangekondigd op zijn website. De Vivo X50 Pro+ krijgt een gimbalcamera, waardoor hij video's kan stabiliseren bij veel beweging.

Het gimbalsysteem maakt gebruik van bewegende onderdelen, waardoor de cameralens stabiel kan blijven bij beweging. Deze techniek werd eerder dit jaar door Vivo aangekondigd in zijn Apex 2020-concepttelefoon, die niet op de markt komt.

De Vivo X50 Pro heeft verder een periscopische camera waarmee tot vijf keer ingezoomd kan worden zonder kwaliteitsverlies. Ook is er een groothoeklens aanwezig.

De telefoon is voorzien van een scherm van 6,56 inch met een verversingssnelheid van 90 Hz. De telefoon heeft een 4.315 mAh-accu en een Snapdragon 765G-processor. Deze midrange-processor ondersteunt het nieuwe 5G-netwerk.

Pro+ zonder gimbal, maar met betere specs

Er komt ook een X50 Pro+ op de markt. Die heeft geen gimbalcamera, maar wel een krachtigere Snapdragon 865-processor en een sneller 120 HZ-scherm. De accu is met 4.350 mAh ook iets groter.

De X50 Pro+ heeft een standaardcamera, een groothoekcamera en een periscopische camera. Ook heeft het toestel een dieptesensor voor portretfoto's.

Reguliere X50 kan niet zoomen

Vivo brengt daarnaast een reguliere X50 op de markt. Net als de andere twee telefoons ondersteunt hij 5G. Hij heeft een standaardcamera, macrocamera, een dieptesensor en een groothoekcamera. De X50 heeft hetzelfde scherm als de Pro-variant, maar een iets kleinere accu van 4.200 mAh.

Het is niet bekend of en wanneer de toestellen in Nederland verschijnen.