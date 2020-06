Stichting BREIN heeft vorig jaar 564 illegale websites en diensten offline gehaald, zo staat beschreven in het jaarverslag (pdf). Het gaat om plekken waar illegale downloads en streams werden aangeboden.

In 2019 rondde BREIN in totaal 596 onderzoeken naar illegale aanbieders af. Er zijn er nog 243 in behandeling. In alle zaken gaat het om het aanbieden van content waarvan de verspreider de rechten niet bezit, zoals muziek, films en boeken.

Directeur Tim Kuik noemt het aanpakken van een grote Russische leverancier van illegale downloads een van de belangrijkste zaken van 2019. Het gaat om de Russische dienst Moonwalk, die bij vijf Nederlandse servercomplexen werd aangeboden. Bij elkaar trokken de Russische sites 90 miljoen bezoekers per maand, die daarmee toegang kregen tot ruim 26.000 films en 10.000 series.

Door het offline halen van dit soort diensten wil BREIN het moeilijker maken voor de doorsnee consument om aan illegaal aanbod te komen. "De meeste mensen gaan na sluiting over op een legaal alternatief", zegt Kuik. "Als een verkeerslicht op rood staat en de slagboom is naar beneden, is dat voor de meeste mensen voldoende om daadwerkelijk te stoppen."

Vaak wordt met aanbieders van illegale content een schikking getroffen. De hoogte van het te betalen bedrag is afhankelijk van de omstandigheden. "Vorig jaar ging het om kleinere schikkingen, die soms opliepen tot enkele duizenden euro's", zegt Kuik. "Het totaal van 2019 ligt ergens tussen de 50.000 en 100.000 euro."