Vier uitgevers klagen de non-profitorganisatie Internet Archive aan, meldt TorrentFreak. Hachette, HarperCollins, John Wiley & Sons en Penguin Random House beschuldigen de organisatie van "piraterij", omdat het bedrijf via een digitale bibliotheek e-boeken uitleent aan een oneindig aantal personen tegelijk.

Het Internet Archive biedt "identieke kopieën van miljoenen onbewerkte werken aan, zonder daar de rechten voor te hebben, en verspreidt ze gratis aan het publiek", schrijven de uitgevers in hun gezamenlijke aanklacht (pdf), die is ingediend bij een rechtbank in New York.

Het Internet Archive stelde in maart in verband met de coronacrisis een 'noodbibliotheek' van ruim 1,3 miljoen boeken beschikbaar. Normaal gesproken kan een digitaal boek maar aan één persoon worden uitgeleend. Andere geïnteresseerden worden op een wachtrij geplaatst tot het digitale exemplaar wordt teruggebracht. E-boeken uit de noodbibliotheek worden echter onbeperkt uitgeleend.

De stap leidde al tot onvrede bij de Copyright Alliance, een Amerikaanse belangenbehartiger van uitgevers. De vier uitgevers die nu in New York naar de rechter stappen, eisen dat een jury zich over de kwestie uitspreekt. De aanklagers willen onder meer dat erkend wordt dat het Internet Archive met de bibliotheek auteursrechten schendt en dat de organisatie de geleden schade vergoedt.

In de noodbibliotheek zijn op dit moment 549 boeken beschikbaar in het Nederlands. Het gaat onder meer om werk van Gerard Reve (Ik had hem lief en Bezorgde ouders), A.F.Th. van der Heijden (Het schervengericht) en Arnon Grunberg (Tirza).