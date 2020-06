India heeft internetproviders in het land bevolen om WeTransfer te blokkeren, meldt persbureau Reuters. De Nederlandse dienst om online bestanden uit te wisselen liet 28 mei al aan gebruikers weten vermoedens te hebben dat de service geblokkeerd was.

Het Indiase ministerie van Telecommunicatie heeft een bevel gedateerd van 18 mei aan internetproviders in het land verstuurd. Een reden voor de blokkade wordt volgens Reuters niet gegeven.

Wel verwijst het document naar een clausule die providers verplicht om websites te blokkeren als dat "in het belang van de nationale veiligheid of in het maatschappelijk belang is".

De blokkade komt op een moment dat ook in India honderdduizenden mensen thuiswerken in verband met het coronavirus. "We weten dat velen van jullie van ons afhankelijk zijn om bestanden te verzenden en te ontvangen, nu meer dan ooit", schrijft WeTransfer aan zijn gebruikers in India.

"Het breekt ons hart om te zien dat jullie WeTransfer op dit moment niet kunnen gebruiken", vervolgt het bedrijf. WeTransfer zegt er alles aan te doen om de blokkade op te laten heffen en schrijft met meer informatie te komen zodra die bekend wordt.