De Amerikaanse datingapp Grindr gaat zijn filter voor etniciteit in de komende update verwijderen, maakt het bedrijf bekend op Twitter. De keuze is gemaakt uit solidariteit met de Black Lives Matter-beweging en mensen van kleur die de app gebruiken.

Grindr-gebruikers kunnen in de app filters instellen om potentiële dates te selecteren. Naast etniciteit gaat het bijvoorbeeld ook om leeftijd, gewicht en relatiestatus.

Het filter voor etniciteit kreeg al lang kritiek van Grindr-gebruikers. Het bedrijf zegt daar nu naar te gaan handelen "We blijven op Grindr strijden tegen racisme", schrijft het bedrijf over zijn keuze om het filter nu te verwijderen. "Dat doen we door in gesprek te gaan met onze gebruikers en met een zerotolerantiebeleid voor racisme en haatzaaien op ons platform."

De verklaring komt op een moment dat het in de Verenigde Staten onrustig is na de fatale arrestatie van een zwarte ongewapende man door een witte politieagent. De dood van George Floyd leidde tot grote protesten in zijn stad Minneapolis, die zijn overgewaaid naar andere steden in de VS.

Maandag protesteerden ook in Amsterdam mensen uit solidariteit met de Black Lives Matter-beweging. Burgemeester Femke Halsema stelde voor een "duivels dilemma" te staan, nadat bleek dat het door de drukte onmogelijk was om in verband met het coronavirus 1,5 meter afstand te houden.