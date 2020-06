Facebook gaat zijn beleid rond een controversieel bericht van de Amerikaanse president Donald Trump heroverwegen. Dat heeft directeur Mark Zuckerberg gezegd tegen medewerkers van zijn bedrijf, meldt The Verge op basis van interne audio-opnames.

In het betwiste bericht dreigt Trump geweld te gebruiken tegen demonstranten in Minneapolis die de straat op zijn gegaan na de dood van een zwarte ongewapende Amerikaan door een witte politieagent. "Wanneer het plunderen begint, begint het schieten", schreef de Amerikaanse president.

Facebook heeft besloten dat het omstreden bericht open en bloot mag blijven staan. In de audio-opnames vertelt Zuckerberg dat hij worstelde met het dilemma om het bericht al dan niet zichtbaar te laten staan, schrijft The Verge. Maar hij gaf aan dat Facebook zijn beleid zou heroverwegen. Dit zou enkele weken kunnen duren.

Zuckerberg gaf vrijdag in een openbare mededeling op zijn Facebook-pagina nog aan dat Trumps bericht niet inging tegen Facebooks beleid, "omdat het verantwoordelijk houden van mensen in machtsposities alleen kan als hun uitspraken in de openbaarheid onder de loep worden genomen".

Beleid van Twitter leidt tot onvrede bij Trump

Facebook kiest daarmee voor een andere aanpak dan concurrent Twitter. Die schermde het dreigement af, omdat het ingaat tegen Twitters beleid om geweld te verheerlijken. De tweet blijft vanwege het maatschappelijk belang echter wel staan.

Facebooks standpunt heeft intern geleid tot protesten van medewerkers. Een aantal uitten maandag op Twitter hun ongenoegen over de beslissing van hun werkgever. De keuze van Twitter om Trumps bericht af te schermen leidde ook tot onvrede bij de Amerikaanse president. Hij dreigt een wet die sociale media beschermt in te trekken.