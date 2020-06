Medewerkers van Facebook hebben op Twitter hun ongenoegen geuit over het niet verwijderen of afschermen van berichten van de Amerikaanse president Donald Trump waarin hij geweld verheerlijkt. Ze zijn het niet eens met het standpunt dat Facebook-CEO Mark Zuckerberg afgelopen vrijdag deelde. Hij benadrukte opnieuw dat de berichten van mensen in machtsposities openbaar moeten zijn.

In berichten op sociale media reageerde Trump op de demonstraties tegen politiegeweld in de stad Minneapolis. "Wanneer het plunderen begint, begint het schieten", stelde hij. Twitter besloot de tweet af te schermen, maar Facebook deed dat niet.

Een aantal medewerkers van Facebook delen het standpunt van de CEO niet en vinden dat het platform meer moet doen als de president in berichten geweld verheerlijkt of onjuiste informatie verspreidt.

'Niet trots op het standpunt'

Verschillende Facebook-medewerkers twitterden dat ze "niet trots zijn op het standpunt van hun bedrijf" en dat interne gesprekken niets opleveren.

Eerder deze week meldde The Verge dat uit gelekte interne berichten blijkt dat Facebook-medewerkers vinden dat het bedrijf een duidelijker standpunt moet innemen. Ze willen niet dat "Facebook aan de verkeerde kant van de geschiedenis komt te staan".