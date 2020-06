De Centrale Studentenraad (CSR) heeft een kort geding tegen de Universiteit van Amsterdam aangespannen om het gebruik van surveillancesoftware tijdens tentamens, schrijft Folia. Volgens de studentenraad moeten studenten het recht hebben om het gebruik van de software te weigeren en de mogelijkheid krijgen om het tentamen op een andere manier te maken.

Het gaat om de software Proctorio, die tijdens tentamens via de webcam en microfoon van de computer van de student kijkt of er niet wordt gespiekt. De software wordt gebruikt om het aantal toetsaanslagen te registeren en de omgeving te scannen voor boeken die gebruikt kunnen worden om te spieken. De opnames kunnen vervolgens door de examencommissie worden bekeken.

Vanwege het coronavirus worden tentamens deels thuis afgenomen en daarom wordt bij sommige studies software ingezet om te zorgen dat niemand sjoemelt. In een brief aan studenten in handen van Folia ziet het bestuur van de universiteit het gebruik van de software als noodzakelijk om tentamens door te laten gaan.

Het is niet de eerste keer dat studenten zich uitspreken tegen het gebruik van Proctorio. In april startten studenten van de Universiteit Tilburg een petitie tegen het gebruik van de surveillancesoftware. Deze petitie werd bijna vijfduizend keer ondertekend.

Door naar de rechter te stappen hoopt de CSR dat de software op geen enkele universiteit meer ingezet zal worden.