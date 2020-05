Trump en Twitter liggen in de clinch. Afgelopen week bereikte de verstandhouding tussen de Amerikaanse president en het socialemediaplatform het kookpunt. Twitter heeft vrijdag een tweet van Trump verborgen die "geweld verheerlijkt", waarop de president op zijn beurt dreigde het platform te sluiten. Wat ging hieraan vooraf?

De twee hebben al jaren een bijzondere relatie. Ondanks Trumps dreigementen is Twitter bij uitstek zijn manier om de wereld ongefilterd te bereiken. Complete persconferenties, complottheorieën en schofferingen worden gevat in berichten van maximaal 280 tekens, wat leidt tot kritiek richting de president. Maar het zet ook vraagtekens bij de verantwoordelijkheid van Twitter als platform.

Van 'klein raketmannetje' tot beschuldiging van moord: een greep uit Trumps tweets

Een van de eerste keren dat Twitter kritiek kreeg voor het laten staan van een bericht van Trump was in 2017. Daarin meldde de president dat hij de minister van buitenlandse zaken van Noord-Korea bij de Verenigde Naties hoorde praten: "Als hij de gedachten van de kleine raketman vertegenwoordigt, zullen zij het niet lang overleven." De tweet werd door velen als een bedreiging gezien. Toch bleef het bericht overeind; Twitter achtte de nieuwswaarde te groot.

Zelf is Trump echter niet gediend van kritiek. Voorheen kon iedereen die zich fel uitliet over de president, rekenen op een blokkade. Daar lieten zeven Twitter-gebruikers het niet bij zitten, zij stapten in 2018 met succes naar de rechter om de blokkade aan te vechten. Volgens de federale rechter schond de president de vrijheid van meningsuiting.

Door de jaren heen moeten velen het ontgelden, van verslaggevers tot wereldleiders en zijn voorganger Obama. Toch maakte Trump het afgelopen week wel erg bont: in twee dagen tijd beweerde hij dat stemmen per post fraudegevoelig is én beschuldigde hij oud-politicus en MSNBC-presentator Joe Scarborough van moord op zijn assistent in 2001, zonder enig bewijs.

De maat is vol en Twitter grijpt in

Daarop besloot Twitter om de tweets over mogelijke stemfraude per post te labelen als misleidende informatie. Een mijlpaal, want voor het eerst bemoeit Twitter zich inhoudelijk met Trumps berichten om "de verspreiding van mogelijk schadelijke en misleidende berichtgeving te stoppen".

Trump is furieus, maar Twitter zet door. Een tweet van de president naar aanleiding van de protesten in Minneapolis die tot geweld zou aanzetten, wordt gedeeltelijk verborgen en voorzien van een disclaimer.

Als reactie dreigt Trump socialemediaplatforms "streng te reguleren of te sluiten" en ondertekende hij donderdag een decreet waardoor wetgeving die deze platforms beschermt, wordt afgezwakt of opgeheven.

Of het tot een ban komt? Die kans is erg klein. Het levert naar alle waarschijnlijkheid strijd op met de Amerikaanse grondwet: het eerste amendement beschermt Twitter tegen overheidscensuur. Ook is het maar de vraag of de president wel zonder zijn geliefde platform kan en wíl.