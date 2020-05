Voormalig MSN-freelancers melden anoniem dat moederbedrijf Microsoft afscheid van hen heeft genomen, omdat hun werk wordt overgenomen door kunstmatige intelligent, schrijft The Guardian.

De robots schrijven geen eigen stukken, maar zullen wel nieuwsverhalen overnemen van partnermedia, koppen herschrijven en foto's toevoegen.

Het zou gaan om zo'n 77 freelancers in Seattle en het Verenigd Koninkrijk. Volgens een aantal van hen zouden er al langer tests zijn uitgevoerd met kunstmatige intelligentie met de gedachte om bepaalde functies van freelancers over te nemen. "Het is demoraliserend om te bedenken dat een machine ons kan vervangen", zegt een anonieme bron.

Microsoft heeft bevestigd dat zij afscheid nemen van de freelancers. Het bedrijf heeft zich echter nog niet uitgelaten over de rol die kunstmatige intelligentie daarin zou spelen. Ook is het niet bekend wat de verhouding zal zijn tussen het aantal redacteuren en slimme computers. Het besluit zou geen verband hebben met de coronacrisis.