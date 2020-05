Videobeldienst Zoom gaat een sterke vorm van beveiliging toevoegen aan de videogesprekken van betalende klanten, meldt Reuters. Het Amerikaanse bedrijf is niet van plan om de verbeterde beveiliging aan te bieden aan alle accounts. Het is nog niet duidelijk of sommige accounts, zoals gebruikers zonder winstoogmerk, hiervoor in aanmerking komen.

Begin deze maand maakte Zoom bekend het cryptografieplatform Keybase over te nemen, om een betere beveiliging in de vorm van end-to-endversleuteling te realiseren. Dit is een sterke vorm van beveiliging waarbij informatie van begin tot eind versleuteld is. Zoom zou het videogesprek dan niet kunnen inzien.

Door de groei die Zoom vanwege de coronamaatregelen doormaakte, kwam het bedrijf onder een vergrootglas te liggen. Daarbij kwamen meerdere kwetsbaarheden aan het licht, waaronder niet goed beveiligde wachtwoorden en accountinformatie. Ook bleek de encryptie niet goed te werken.