Wat is de beste compacte bluetoothspeaker? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Met een bluetoothspeaker stream je muziek vanaf je telefoon of computer. De speakers zijn verkrijgbaar in verschillende maten. Kleine, compacte speakers neem je makkelijk mee. Handig voor onderweg of op het strand. Grotere modellen zijn minder draagbaar, maar zijn wel beter in goed geluid bij hoger volume.

De Consumentenbond test draadloze speakers op geluidskwaliteit, technische kwaliteit en bedieningsgemak. Bij draagbare speakers, dus met een accu, en altijd met bluetooth, wordt ook de accuduur getest. Er zijn 61 verschillende bluetoothspeakers getest die goed verkrijgbaar zijn.

In de categorie compact, dat zijn speakers van minder dan een halve liter groot, komt een model van Sony als Beste uit de Test. Dit model heeft ook de beste prijs-kwaliteitverhouding en is dus ook de Beste Koop. Ga je toch liever voor een ander model? Dan is een speaker van Philips een goed alternatief.

Beste uit de Test en Beste Koop: Sony SRS-XB01 Prijs: 20 euro

Testoordeel: 7,3

Gewicht: 157 gram

Vind de laagste prijs

Bekijk alle geteste compacte bluetoothspeakers

De Sony is een klein, licht model en blijft door een rubberen voet goed stabiel staan. Bij kleine speakers kun je niet voorkomen dat bij hoog volume het geluid wat vervormt. Toch komt dit model een heel eind. Hij verliest bij hoog volume relatief weinig geluidskwaliteit. Daarnaast valt op dat bij luisteren onder een hoek de klank goed blijft.

Sony belooft ook extra bas. Een lastig waar te maken claim bij zo’n kleine speaker, en het klopt dan ook niet. Maar het resultaat valt gelukkig niet tegen.

Hij heeft een lijningang, dus je kunt hem, naast via bluetooth, ook met draad aansluiten. Je kunt er ook handsfree mee bellen. Verder is hij redelijk waterbestendig.

De Philips scoort maar iets lager is een goed alternatief. Wat betreft prestaties doet hij niet veel onder voor de Sony. Hij is klein en licht en verliest ook relatief weinig geluidskwaliteit bij hoog volume. Bij luisteren onder een hoek presteert hij wat minder goed, maar nog steeds voldoende.

Hij is makkelijk in het gebruik en heeft ook een lijningang. Je kunt met deze speaker niet handsfree bellen. Hij is ook spatwaterdicht.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.