Facebook gaat een betwist bericht van de Amerikaanse president Donald Trump niet verbergen of verwijderen. Het is volgens directeur Mark Zuckerberg beter om het bericht zichtbaar te houden "omdat mensen in machtsposities verantwoordelijk houden alleen kan als hun uitspraken in de openbaarheid onder de loep worden genomen", schrijft hij zaterdag in een bericht op zijn persoonlijke Facebook-pagina.

Daarmee verzet Zuckerberg zich opnieuw tegen een beslissing van concurrent Twitter. Het sociale medium besloot om een tweet van Trump van 29 mei af te schermen. Volgens het bedrijf schendt het tweede deel van Trumps bericht de regels door geweld te verheerlijken. De tweet wordt vanwege het maatschappelijke belang echter niet helemaal verwijderd.

In de twee tweets reageert Trump op uit de hand gelopen protesten tegen de dood van een ongewapende zwarte man door een witte politieagent. In de stad Minneapolis is het sindsdien al dagen onrustig. "Wanneer het plunderen begint, begint het schieten", dreigde Trump.

De Amerikaanse president heeft op Facebook precies hetzelfde bericht geplaatst, maar het bericht is daar niet afgeschermd. "In tegenstelling tot Twitter hebben we geen beleid om berichten die kunnen aanzetten tot geweld te voorzien van een waarschuwing", schrijft Zuckerberg. "We geloven dat als een bericht aanzet tot geweld, het verwijderd zou moeten worden los van het feit of het nieuwswaardig is, zelfs als het van een politicus komt."

Trump dreigt wet die sociale media beschermt in te trekken

Trump en Twitter liggen met elkaar in de clinch nadat Twitter een bericht van de president van 26 mei voorzag van een factcheck. In de twee tweets stelt Trump dat stemmen per post fraudegevoelig is. Twitter verwijst bij de berichten naar onder meer een reeks Amerikaanse media die dat ontkrachten.

De Amerikaanse president dreigde vervolgens een wet die socialemediabedrijven beschermt af te breken. Deze wet stelt dat Facebook en Twitter niet verantwoordelijk zijn voor de berichten die hun gebruikers plaatsen. Door de wet aan te passen, zouden sociale media die verantwoordelijkheid voortaan wel moeten dragen.