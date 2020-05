Reky is een uitdagende puzzelgame en de Vissenscanner weet precies wat je aan de haak hebt geslagen. Dit zijn de Apps van de Week.

Reky

Reky is een minimalistische puzzelgame die eerder al voor iOS uitkwam, maar nu ook op Android beschikbaar is. De vormgeving en besturing is gebaseerd op Bauhaus, de modernistische kunstvorm.

De puzzels zijn dan ook het best te omschrijven als een soort technische tekeningen die je moet oplossen met logisch nadenken. Het is de bedoeling dat je het zwarte bolletje succesvol door de puzzel begeleidt. De levels zijn opgebouwd uit lijnen, kubussen, uitgangen en portalen.

Het spelletje begint redelijk simpel, maar de moeilijkheidsgraad gaat al snel flink omhoog. Ontspanning door inspanning, zo kunnen we Reky het best omschrijven. Je moet je hersens namelijk flink aan het werk zetten om de 96 puzzels succesvol te voltooien.

Download Reky voor Android of iOS (3,99 euro)

1 Bekijk hier de trailer van reky

Vissengids

Sportvisserij Nederland heeft afgelopen week een app voor het herkennen van vissoorten uitgebracht. De Vissenscanner, zoals de functie toepasselijk genoeg heet, is toegevoegd aan de Vissengids, een reeds bestaande app die beschikbaar is voor Android en iOS.

Volgens de vereniging herkent de scanner meer dan zeventig Nederlandse zoetwatervissen met een nauwkeurigheid van 95 procent. Later dit jaar worden daar ook zeevissen aan toegevoegd.

De nieuwe functie werkt heel simpel. Wanneer je tijdens het vissen een soort vangt die je niet kent maak je een foto, waarna je deze uploadt naar de scanner. Vervolgens vertelt deze welke vis je hebt gevangen, met wat aanvullende informatie.

Ook is de gids-app handig voor onderzoekers, want zij krijgen hierdoor meer inzicht in de Nederlandse biodiversiteit omdat de app de vissoort, locatie en het tijdstip van vangst registreert. De Vissenscanner wordt via een automatische update toegevoegd aan de Vissengids-app.

Download Vissengids voor Android of iOS (gratis)

Quibi

Quibi maakt een opmerkelijke draai. De videodienst met korte afleveringen die gemaakt zijn om op je smartphone te kijken heeft afgelopen week namelijk ondersteuning voor AirPlay gekregen. Mensen die Quibi kijken via hun iPhone of iPad kunnen de korte afleveringen daardoor streamen naar hun tv, mits deze over AirPlay beschikt.

Verder liet de videodienst afgelopen week weten dat het Android-gebruikers niet is vergeten. Chromecast-ondersteuning wordt namelijk "zeer binnenkort" toegevoegd. Vanaf dat moment kun je ook vanaf je Android-smartphone of -tablet shows naar je tv streamen.

Download Quibi voor Android of iOS (8,99 euro per maand)