Agenten van de politie Oost-Brabant en de landelijke eenheid hebben afgelopen dinsdag een verdachte opgepakt die wordt verdacht van een rol bij twee branden in zendmasten in Veldhoven (Noord-Brabant). Dat meldt de politie vrijdag. De man zit nog vast.

Het gaat om een dertigjarige man uit dezelfde plaats. De verdachte zou in de ochtend van 11 april kort na elkaar twee zendmasten in brand hebben gestoken.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de branden in Veldhoven en die bij andere zendmasten. De politie sluit niet uit dat er meerdere personen betrokken waren bij de branden in Veldhoven.

De teller staat inmiddels op 29 incidenten waarbij vermoedelijk is geprobeerd een zendmast in brand te steken. Het eerste incident dateert van 3 april. De locaties van de zendmasten zijn verspreid over het hele land. De branden kunnen ervoor zorgen dat 112 minder goed bereikbaar is.

Politie hield eerder al meerdere verdachten aan

De politie hield eerder al meerdere verdachten aan voor verschillende branden. Vrijdagochtend werd een derde verdachte aangehouden voor de brand in een zendmast in Dronten.

In totaal zijn er nu vijf verdachten aangehouden. Naast de verdachte uit Veldhoven en de drie voor de brand in Dronten, werd in april ook een man aangehouden op verdenking van brandstichting bij een zendmast in Groningen.

Het is niet duidelijk waarom de masten precies in brand worden gestoken. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedde eerder al dat er sprake is van extremistische protestacties tegen de komst van het 5G-netwerk.