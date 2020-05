Het kabinet wil het via een noodwet mogelijk maken dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) tijdelijk telecomgegevens kan inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Het kabinet heeft de tijdelijke noodwet vrijdag ingediend bij de Tweede Kamer.

In de noodwet staat omschreven dat Nederlandse telecomaanbieders voor maximaal een jaar telecomdata geanonimiseerd beschikbaar gaan stellen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Met de telecomdata zou het RIVM een beter beeld kunnen krijgen van hoe het virus zich tussen gemeenten verspreidt. Er wordt geteld hoeveel telefoons er per uur en per gemeente aanwezig zijn en uit welke gemeente of welk land deze telefoons afkomstig zijn. Hierbij zouden geen persoonsgegevens worden verwerkt.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek zal de telecomdata dagelijks verwerken tot rapporten voor het RIVM. Beide partijen zijn verplicht de gegevens, zodra die niet meer nodig zijn voor de wettelijke taak van het RIVM, te vernietigen.

Noodwet vervalt na maximaal een jaar

De tijdelijke noodwet is verbonden aan de bestrijding van het coronavirus en vervalt na maximaal een jaar. Elk half jaar zal het nut en de noodzaak van de wet geëvalueerd worden in de Tweede Kamer. Mocht blijken dat de spoedwet na een jaar nog steeds nodig is, kan de wet slechts bij koninklijk besluit voor periodes van maximaal twee maanden worden verlengd.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) schrijft de komende tijd te gaan bestuderen en beoordelen of de privacy bij dit wetsvoorstel goed is gewaarborgd. "Wij hebben steeds gezegd: de inzet van telecomdata is in de huidige wetgeving niet toegestaan", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Bij een wetswijziging moet de privacy daarom wel heel goed gewaarborgd zijn."

"Het gaat om zeer gevoelige informatie: namelijk wie waar is, dag en nacht. Dit gaat om de privacy van álle Nederlanders, en deelname is niet vrijwillig. Of je nu een smartphone hebt of een oude gsm van twintig jaar terug: je doet mee, je kunt niet weigeren. Je kunt nergens een schuifje omzetten of weigeren een app te installeren. Daarom is extra zorgvuldigheid geboden", aldus Wolfsen.

