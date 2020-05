De politie heeft een derde verdachte aangehouden voor de brand in een zendmast in Dronten op 10 april, schrijft ze in het overzichtsdocument over het onderzoek naar de zendmastbranden.

Het is niet bekend om wie het gaat en hoe de politie de verdachte op het spoor is gekomen. Dit bericht wordt aangevuld wanneer de woordvoerder van de politie extra informatie heeft verstrekt.

In het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht werden eerder beelden getoond die mogelijk verband hielden met de brandstichting bij de zendmast in Dronten. De tips die voortkwamen uit deze uitzending stelden de politie in staat de eerdere twee verdachten aan te houden.

De teller staat inmiddels op 29 incidenten waarbij vermoedelijk is geprobeerd een zendmast in brand te steken. Het eerste incident dateert van 3 april. De locaties van de zendmasten zijn verspreid over het hele land.

In totaal vier verdachten aangehouden. Naast de drie verdachten rond het incident in Dronten, werd op 23 april een man gearresteerd op verdenking van brandstichting bij een zendmast in Groningen.

Extra surveillance bij zendmasten

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) schreef eerder deze week in een antwoord op schriftelijke vragen van de Kamercommissie Justitie en Veiligheid dat alle C2000-masten de komende periode extra beveiligd worden. C2000-masten worden gebruikt voor communicatie tussen hulpdiensten.

Ook NOVEC, een bedrijf met zo'n 850 zendmasten, surveilleert extra bij de masten, vertelt Anja Spronk aan NU.nl na berichtgeving van het AD. Het bedrijf heeft extra beveiliging ingehuurd om de surveillance op te schroeven, al zijn er volgens Spronk te veel zendmasten in Nederland om deze allemaal op korte termijn te beveiligen.

Het is niet duidelijk waarom de masten precies in brand worden gestoken. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedde eerder dat er sprake is van extremistische protestacties tegen de komst van het 5G-netwerk.