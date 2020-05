Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag twee maanden cel geëist tegen een 29-jarige man uit Tiel. Hij wordt ervan verdacht ingebroken te hebben in de website van een huisartsenpraktijk in Den Haag en vervolgens duizenden euro's te hebben gevraagd om een datalek te dichten.

De directeur van de Haagse huisartsenpost werd in augustus 2017 gebeld met de mededeling dat er een lek in de website van de huisartsenpost zat. Daardoor zou het mogelijk zijn om toegang te krijgen tot de e-mailadressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en bankrekeningnummers van de artsen die bij de huisartsenpost werkzaam zijn.

Kort daarop ontving de directeur een offerte waarin werd aangeboden het lek te verhelpen voor een vergoeding van tussen de 16.500 en 23.000 euro.

De offerte ging volgens het OM gepaard met een "dreigende mededeling" waarin werd verteld dat de huisartsenpost waarschijnlijk een boete zou moeten betalen als het lek openbaar zou worden gemaakt. Daarnaast zou er "flinke reputatieschade" plaatsvinden.

De directeur stapt naar de politie, die na onderzoek uitkwam bij de Tielenaar. De politie vond de gelekte informatie op de laptop van de man en het tijdens de hack gebruikte IP-adres was te koppelen aan zijn laptop. Op de telefoon van de man zijn screenshots van de gebruikte hackmethode gevonden en de huisartsenpraktijk blijkt gebeld te zijn vanaf de telefoon van zijn vriendin.

White hat hacker

Volgens het OM ziet de man zichzelf als een white hat hacker - iemand die vanuit maatschappelijk belang hackt - maar dat ziet het OM anders.

White hat hacking is niet strafbaar, maar kan alleen onder strikte voorwaarden plaatsvinden, stelt het OM. Dat was hier niet het geval. Zo had de Tielenaar zonder voorafgaand overleg met de huisartsenpost het lek blootgelegd, gevoelige informatie gedownload en vervolgens geld gevraagd om het weer op te lossen.

De uitspraak is over twee weken.