Twitter heeft een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump verborgen en van een disclaimer voorzien. Volgens het sociale medium schendt de tweet de regels met betrekking tot het verheerlijken van geweld. "Wanneer het plunderen begint, begint het schieten", schreef Trump over de protesten in de stad Minneapolis.

De tweet van Trump kan nu alleen worden gelezen nadat er op de disclaimer is geklikt. Het is niet meer mogelijk om de tweet leuk te vinden of eronder te reageren.

Twitter schrijft de actie te hebben ondernomen "om te voorkomen dat anderen worden geïnspireerd om gewelddadige handelingen te plegen".

Al vier dagen op rij gaan duizenden demonstranten de straat op in Minneapolis om hun woede te uiten over de dood van de ongewapende Afro-Amerikaan George Floyd, die overleed tijdens zijn arrestatie. De protesten worden steeds feller.

"Deze misdadigers onteren de herinnering aan George Floyd, en ik zal dat niet laten gebeuren. Ik heb net met gouverneur Tim Walz gesproken en hem verteld dat het leger achter hem staat. Bij enige vorm van moeilijkheden zullen we de controle overnemen. Als het plunderen begint, begint het schieten", luidt de tweet van Trump.

Conflict tussen Trump en Twitter

Trump en Twitter leven op gespannen voet met elkaar sinds Twitter woensdag twee tweets van de president voorzag van het label voor "mogelijk misleidende informatie".

In de tweets die door Twitter zijn gelabeld, beweerde Trump dat stemmen per post fraudegevoelig is. Volgens Twitter zouden deze tweets bij stemgerechtigden in de Verenigde Staten verwarring kunnen veroorzaken over wat ze moeten doen om deel te nemen aan het verkiezingsproces, en dat is tegen de richtlijnen van het platform.

Als reactie op deze actie heeft Trump donderdag een decreet ondertekend waardoor wetgeving die socialemediabedrijven beschermt wordt afgezwakt of opgeheven.