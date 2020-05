Facebook-CEO Mark Zuckerberg heeft in een interview met Fox News afstand genomen van Twitter in het conflict met Donald Trump. Twitter voorzag twee tweets van de Amerikaanse president woensdag van een label dat waarschuwde voor mogelijk misleidende informatie. Facebook zegt Twitter hier niet in te gaan volgen.

In de tweets die door Twitter zijn gelabeld beweerde Trump dat stemmen per post fraudegevoelig is. Volgens Twitter zouden deze tweets bij stemgerechtigden in de Verenigde Staten verwarring kunnen veroorzaken over wat ze moeten doen om deel te nemen aan het verkiezingsproces, en dat is tegen de richtlijnen van het platform.

Trump plaatste soortgelijke berichten op Facebook. Ook op Facebook zijn geen berichten toegestaan die misleidende informatie geven over verkiezingen, maar volgens Zuckerberg halen de posts van Trump niet de lat voor het plaatsen van een label.

Facebook en Twitter plaatsen labels bij misleidende berichten op de platformen, maar bij Facebook zijn politici een uitzondering op de regel. "We denken dat het niet juist zou zijn om factchecks uit te voeren op politici", zei Zuckerberg in een interview met Fox News.

"Ik denk dat ons beleid ons onderscheidt van sommige andere technologiebedrijven omdat we sterker zijn op het gebied van vrijheid van meningsuiting en we mensen een stem geven", aldus Zuckerberg.

Trump wil wetgeving die socialemediabedrijven beschermt afzwakken

Als reactie op de actie van Twitter heeft Trump donderdag een decreet ondertekend waardoor wetgeving die socialemediabedrijven beschermt wordt afgezwakt of opgeheven.

Trump wil dat de bedrijven verantwoordelijk worden gehouden voor keuzes die zij maken over inhoud die op de sociale media wordt geplaatst. De president heeft minister van Justitie William Barr de opdracht gegeven nieuwe wetgeving op te stellen.

Twitter noemde de actie van Trump vrijdag een "aanval op vrijheid van meningsuiting".