De Amerikaanse Civil Liberties Union (ACLU) heeft het omstreden gezichtsscanbedrijf Clearview donderdag voor de rechter gedaagd voor het schenden van de privacy van burgers. Clearview kwam eerder dit jaar in het nieuws nadat bleek dat het bedrijf miljoenen foto's van sociale media had verzameld om gezichtsscansoftware te leveren.

De zaak is aangespannen in de Amerikaanse staat Illinois. De staat kent in de Verenigde Staten een van de strengste wetten omtrent het gebruik van biometrische gegevens, zoals scans van gezichten.

Clearview verzamelt foto's die openbaar op sociale media te vinden zijn om een grote database van gezichten te creëren. Met de software van Clearview zou een gebruiker een afbeelding van een persoon kunnen aanleveren om diens identiteit te achterhalen. Meerdere bedrijven, waaronder Facebook, Twitter en LinkedIn, hebben Clearview gevraagd te stoppen met het kopiëren van foto's van gebruikers.

De ACLU praat over een "privacynachtmerrie" en stelt dat Clearview zonder toestemming vingerafdrukken of gezichtsscans van inwoners heeft gebruikt, wat niet mag volgens de wet. Inwoners kunnen bedrijven voor maximaal 5.000 dollar per privacyschending aanklagen.

'Mensen kunnen hun gezicht niet veranderen'

"Buiten het medeweten van het publiek, heeft dit bedrijf een enorme database met gezichtsafdrukken aangeboden aan particuliere bedrijven, politie, federale instanties en vermogende individuen, waardoor ze in het geheim iedereen kunnen volgen en targeten met gezichtsherkenningstechnologie", schrijft ACLU-advocaat Nathan Freed Wessler. "Mensen kunnen hun naam en adres wijzigen om hun verblijfplaats en identiteit, maar ze kunnen hun gezicht niet veranderen."

Uit onderzoek van BuzzFeed News bleek eerder dat de software door private bedrijven gebruikt werd, ook al zei het bedrijf dat de software alleen voor autoriteiten bedoeld is. Uit de documenten zou blijken dat Clearview ook een klant uit Nederland heeft of heeft gehad, maar het is onduidelijk of het om een private of publieke partij gaat.

Begin mei schreef BuzzFeed News dat het bedrijf stopt met het leveren van de software aan private bedrijven.