Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag een decreet ondertekend waarmee wetgeving die socialemediabedrijven worden beschermd, wordt afgezwakt of opgeheven. Trump ligt in de clinch met Twitter, omdat het bedrijf twee van berichten voorzag van een label dat waarschuwde voor mogelijk misleidende informatie.

Huidige Amerikaanse wetgeving zorgt er onder meer voor dat bedrijven als Twitter en Facebook niet verantwoordelijk zijn voor wat gebruikers uploaden. De bedrijven mogen namelijk niet als uitgevers van deze uitspraken worden gezien.

Trump wil dat de bedrijven verantwoordelijk worden gehouden voor keuzes die zij maken over wat voor inhoud er op de sociale media wordt geplaatst. De president heeft de Amerikaanse minister van justitie William Barr de opdracht gegeven om nieuwe wetgeving op te stellen. Critici twijfelen of het besluit van Trump juridisch houdbaar zal zijn.

De actie van Trump volgt op het besluit van Twitter om labels toe te voegen aan twee berichten van de president. Deze labels wijzen erop dat de berichten mogelijk onwaarheden bevatten. In de twee tweets die Trump plaatste, beweerde hij dat stemmen per post fraudegevoelig is.

Dat zei hij naar aanleiding van het besluit van de Californische gouverneur om alle geregistreerde kiezers in zijn staat vanwege de coronacrisis te voorzien van een postbiljet voor de presidentsverkiezingen in november.

Trump dreigde al met sluiting bedrijven

Na dit besluit dreigde Trump woensdag al met het streng reguleren of zelfs sluiten van socialemediabedrijven. Hij stelde dat de bedrijven in 2016 probeerden de presidentsverkiezingen in zijn nadeel te beïnvloeden.

Hier is geen bewijs voor. Wel is er bewijs dat Russische inlichtingendiensten destijds op sociale media actief waren om Trump juist vooruit te helpen.