Rechercheurs van het Cybercrimeteam in Noord-Holland hebben woensdag een achttienjarige Vlaardinger aangehouden. De man wordt verdacht van phishing, het hacken van Snapchat-accounts en van 'sextortion', een chantagevorm waarbij slachtoffers om naaktfoto's wordt gevraagd. Dat meldt de politie donderdag.

Het Cybercrimeteam kreeg sinds 20 april "een toenemend aantal aangiften" binnen van mensen van wie Snapchat-accounts waren gehackt. Het gaat vooral om accounts van jonge slachtoffers. De rechercheurs startten een onderzoek.

Daaruit blijkt dat de slachtoffers op een link klikten, waarmee ze zogenaamd konden zien of ze zich in een gebied bevonden waar corona was geconstateerd. Via die link moest opnieuw met het Snapchat-account worden ingelogd. Maar het bleek een phishinglink, waardoor de man toegang kreeg tot accountnamen en wachtwoorden. Daarmee kon hij vervolgens inloggen op de Snapchat-accounts.

De man perste slachtoffers daarna via een vorm van sextortion. Zo dreigde hij privéfoto's te verspreiden op het internet. Daarnaast moesten ze naaktfoto's of geld sturen om hun account terug te krijgen. De politie meldt dat de slachtoffers dit voor zover bekend niet hebben gedaan.

Er zijn ruim twintig slachtoffers bij de politie bekend. Zij komen allemaal uit Noord-Holland. Bij de aanhouding heeft het Cybercrimeteam woensdag ook de woning van de verdachte doorzocht. Er werden onder meer telefoons, laptops en computers in beslag genomen.

De man wordt vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris.