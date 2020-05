De Nederlandse kunstenaars Jólan van der Wiel en Nick Verstand hebben een interactieve manier bedacht om te laten zien in hoeverre mensen zich in het openbaar aan de anderhalvemeterregels houden.

Het Smart Distance System maakt gebruik van bewegingssensoren en lasers. De sensoren registreren waar mensen lopen en vervolgens projecteert het lasersysteem een lijn om de personen heen, zodat anderen weten hoeveel afstand ze moeten bewaren. De laserstralen blijven de persoon omringen tot diegene het gebied verlaat.

Volgens Van der Wiel kan uit verschillende vormen worden gekozen. Zo kan een cirkel om iemand heen worden geprojecteerd, maar kunnen ook bijvoorbeeld lijntjes worden gebruikt om de afstand tussen twee mensen te tonen. Als mensen op minder dan 1,5 meter tot een ander komen, dan begint de lijn te kronkelen. De laserstralen kunnen vakken van tape op de grond vervangen.

Een maand geleden begonnen Van der Wiel en laserkunstenaar Verstand met het project. "We vroegen ons af: wat kun je doen op ruimtelijke plekken waar veel mensen komen? Waar is crowdcontrol nodig en hoe pak je dat op een slimme manier aan?"

1 Bekijk hier hoe het Smart Distance System werkt

Laserstralen in stationshallen en musea

Op dit moment wordt de laatste hand aan de software gelegd. Dat duurt nog enkele weken. Daarna is het Smart Distance System klaar voor gebruik. De kunstenaars hopen dat het systeem wordt ingezet in publieke ruimtes, zoals stationshallen, musea en vliegvelden. "Er moet wel een plafond zijn en niet te veel licht, anders werkt het niet goed", zegt Van der Wiel. Momenteel worden gesprekken met belangstellenden gevoerd.

Van der Wiel zegt interactie te verwachten op plekken waar het systeem in gebruik wordt genomen. "Ik kan me voorstellen dat mensen uit de cirkel proberen te rennen. Zelf zien we het als kunstvorm, maar ik denk dat dit superpraktisch kan zijn. Een leuke manier om met de anderhalvemeterregel om te gaan."

