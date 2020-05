Sim-onlydatabundels zijn bij KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2 in de afgelopen vijf jaar goedkoper geworden, blijkt donderdag uit onderzoek van Telecompaper. Bij T-Mobile zagen de onderzoekers de grootste prijsdaling: databundels werden gemiddeld 42 procent goedkoper.

In de periode 2016 tot en met 2019 hebben KPN en T-Mobile de prijzen gemiddeld het meest verlaagd, ontdekten de onderzoekers. Bij KPN waren de prijzen vorig jaar gemiddeld 35 procent lager dan in 2016 en bij T-Mobile gemiddeld 42 procent. Tele2 en Vodafone hebben de prijzen met respectievelijk 18 procent en 7 procent verlaagd.

Met name de KPN-bundel met 20 GB data is flink in prijs gedaald: die daalde van 99 euro naar 29 euro per maand, een prijsdaling van maar liefst 71 procent.

Telecompaper keek voor het onderzoek alleen naar bundels die in zowel 2016 als 2019 aangeboden werden. Het onderzoeksbureau liet andere zaken buiten beschouwing; zo werd er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met of er sinds 2016 onbeperkt bellen aan de bundels is toegevoegd.

T-Mobile en Tele2 verhogen prijzen in 2019

In het afgelopen jaar hebben T-Mobile en Tele2 de prijzen voor de bundels juist weer verhoogd. Tele2 is sinds 2019 onderdeel van T-Mobile. Bij Tele2 stegen de bundels gemiddeld 23 procent in prijs. Bij Tele2 vond een stijging van gemiddeld 13 procent plaats.

KPN en Vodafone voerden in het afgelopen jaar nog enkele kleine prijsverlagingen door.