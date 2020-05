De Amerikaanse staat Arizona heeft woensdag een aanklacht ingediend tegen Google. Volgens de staat heeft de techgigant "misleidende" en "oneerlijke" praktijken gebruikt om de locatiegegevens van Android-gebruikers te verkrijgen. In de aanklacht wordt een niet nader gespecificeerde schadevergoeding geëist.

"Google verzamelt gedetailleerde informatie over zijn gebruikers, inclusief hun fysieke locaties, om gebruikers te targeten voor advertenties. Vaak gebeurt dit zonder toestemming of medeweten van de gebruikers", schreef procureur-generaal Mark Brnovich in een tweet.

Hij stelt dat Google de mobiele software van Android-telefoons zo heeft ingesteld dat eigenaars van de telefoons misleid worden over de manier waarop hun persoonsgegevens beschermd worden.

"Wanneer consumenten proberen om zich af te melden voor het verzamelen van locatiegegevens door Google, blijft het bedrijf misleidende manieren vinden om deze informatie te verkrijgen en deze te gebruiken om winst te maken", zei Brnovich donderdag in een interview met The Washington Post.

'Altijd privacyfuncties ingebouwd'

"De procureur-generaal en de advocaten die de rechtszaak aanspannen, lijken onze diensten verkeerd te hebben getypeerd", zei een woordvoerder van Google in een e-mailverklaring. "We hebben altijd privacyfuncties in onze producten ingebouwd en robuuste controles voor locatiedata geleverd."

De Ierse toezichthouder Data Protection Commission (DPC) is in februari een onderzoek gestart naar hoe onder meer Google omgaat met data van gebruikers. Bij Google wordt specifiek gekeken naar de verwerking van locatiedata.

"Het onderzoek zal bepalen of Google een wettelijke basis heeft voor de verwerking van de locatiegegevens van zijn gebruikers en of het als gegevensbeheerder voldoet aan zijn verplichtingen met betrekking tot transparantie", aldus de DPC.