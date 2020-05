Rusland ontkent woensdag dat het land verantwoordelijk is voor een grote hack op de Bondsdag, het Duitse parlement, in 2015. Begin mei werd bekend dat mogelijk de hele e-mailbox van bondskanselier Angela Merkel van 2012 tot 2015 met de aanval in handen van de dader is gevallen.

Na de berichtgeving door Der Spiegel bevestigde Merkel hoogstpersoonlijk "hard bewijs" te hebben dat Russische hackers achter de aanval zaten. De bondskanselier zei het voorval heel serieus te nemen.

De Russische ambassade zegt nu in een verklaring geen feiten te hebben gezien die de beschuldiging onderbouwen. "Dit afgezaagde verhaal probeert Rusland de schuld te geven van cyberoorlogsvoering, pogingen tot intimidatie, destabilisatie en desinformatie richting de EU."

Volgens Der Spiegel werd met de aanval in 2015 voor in totaal 16 GB aan data buitgemaakt, waaronder de e-mails van Merkel. Duitsland heeft in verband met de aanval een arrestatiebevel uitgevaardigd voor een agent van de Russische inlichtingendienst GRU.

Dmitriy Badin werd in 2018 ook in de Verenigde Staten aangeklaagd voor betrokkenheid bij hacks rond de presidentsverkiezingen van 2016. Rusland heeft bemoeienis met de Amerikaanse politiek altijd ontkend.