De ontwikkelaars van de Nederlandse corona-app hebben de eerste ontwerpen voor de app af. De makers hebben de ontwerpen woensdag op ontwikkelaarsplatforms GitHub en Figma openbaar gemaakt. Daar is te zien hoe de app er ongeveer uit komt te zien.

De app moet gebruikers waarschuwen als zij in de buurt zijn geweest van een bevestigde coronapatiënt die de app ook gebruikt. Op die manier moeten mensen zich bewust worden dat zij mogelijk risico lopen als zij de GGD hen niet persoonlijk kan benaderen.

Uit de ontwerpen blijkt dat gebruikers na installatie schermen met informatie over de app te zien krijgen. Ook moeten de gebruikers toestemming te geven om 'COVID-19-blootstelling bij te houden'. Gebruikers krijgen pas toegang tot de app als ze die toestemming hebben gegeven.

De app zou gaan werken met bluetooth. Gebruikers krijgen een melding als ze langer dan tien minuten in de buurt zijn geweest van iemand die positief is getest op het coronavirus. Daarbij zouden geen persoonsgegevens of locatiegegevens van gebruikers worden opgeslagen.

Daarnaast lijkt het erop dat gebruikers in de app een coronatest kunnen aanvragen en informatie over het virus kunnen vinden.

'Nog in een vroeg stadium'

De appmakers benadrukken dat de ontwikkeling van de app nog in een vroeg stadium is. "Onze intentie is om het ontwikkelen en ontwerpen van de Nederlandse COVID-19-notificatie app zo open en transparant mogelijk te doen. We zullen zoveel mogelijk en zo vroeg mogelijk de ontwerpen en bijbehorende documentatie hier delen, zodat eenieder feedback kan leveren en kan bijdragen", aldus de ontwikkelaars op GitHub.

De makers schrijven dat geïnteresseerden op onderstaande manieren kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de app:

Word lid van de CodeForNL-Slack en ga naar het #minvws-design-kanaal.

Als je actief aan het ontwerp wil bijdragen, dan kun je toegang tot de gesloten Figma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vragen door @jelleprins een privébericht te sturen met je e-mailadres en vervolgens in de Figma een eigen pagina aan te maken.

Je suggesties voor de teksten die op GitHub zijn gepubliceerd, kun je op GitHub kwijt.

