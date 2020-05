Google heeft een nieuwe resolutie toegevoegd om Stadia-spellen via de Chrome-browser te spelen. Het gaat om de 1440p-resolutie, voor mensen die een monitor gebruiken die een hogere resolutie dan 1080p aankan, maar nog geen 4K ondersteunt.

Dat meldt Google in een update voor gamestreamingdienst Stadia. Om gebruik te maken van de 1440p-resolutie moeten spelers wel voldoen aan alle voorwaarden om in 4K te spelen. Zo moeten ze een Stadia Pro-abonnement hebben en beschikken over een internetsnelheid van 35Mbps of beter.

Met Google Stadia is het mogelijk om games op pc's, laptops, tablets en smartphones te spelen zonder dat ze geïnstalleerd hoeven te worden. Ze worden via internet gestreamd.

Google Stadia is gratis te gebruiken, al moeten spelers de games los kopen en kunnen ze deze niet in hogere resolutie dan 1080p spelen. Met Stadia Pro worden voor 10 euro per maand hogere resoluties ontgrendeld en kunnen steeds enkele games gratis worden gespeeld.