De Amerikaanse president Donald Trump dreigt socialemediaplatforms "streng te reguleren of te sluiten", schreef hij woensdag op Twitter. Hij ligt met het platform in de clinch, omdat Twitter twee van zijn berichten heeft voorzien van het label voor mogelijk misleidende informatie.

"Republikeinen vinden dat socialemediaplatformen conservatieven volledig het zwijgen opleggen", luidt het bericht van de president. "We zullen strenge regels opstellen of hen dwingen tot sluiting, voordat we ooit kunnen toestaan dat dit gebeurt."

Trump stelt verder dat socialemediabedrijven in 2016 ook probeerden de presidentsverkiezingen in zijn nadeel te beïnvloeden. Daar zijn geen bewijzen voor. Wel is er bewijs dat Russische inlichtingendiensten destijds op sociale media actief waren om Trump juist vooruit te helpen.

In twee tweets die Trump dinsdag heeft geplaatst, beweerde hij dat stemmen per post fraudegevoelig is. Dat deed hij naar aanleiding van het besluit van de Californische gouverneur om alle geregistreerde kiezers in zijn staat vanwege de coronacrisis te voorzien van een postbiljet voor de presidentsverkiezingen in november.

Twitter voorzag beide berichten van een blauw waarschuwingslabel met de tekst "Lees de feiten over stemmen per post". Een klik daarop leidt naar een CNN-artikel en een lijst van Twitter zelf, waarin de onjuistheden in de tweets van Trump puntsgewijs worden weerlegd.

Trump verspreidde complottheorie over overleden vrouw

Het socialemediaplatform wordt al jaren bekritiseerd, omdat het weigerde in te grijpen wanneer Trump intimiderende of feitelijk onjuiste tweets plaatste.

De waarschuwingslabels op Trumps tweets volgen direct op de ophef over andere berichten die hij in de afgelopen dagen plaatste. Trump beschuldigde oud-politicus en MSNBC-presentator Joe Scarborough van betrokkenheid bij de dood van Lori Klausutis in 2001. De toenmalige medewerker van Scarborough overleed op 28-jarige leeftijd, nadat ze tijdens haar werk ten val was gekomen door een niet gediagnosticeerde hartaandoening.

Weduwnaar Timothy Klausutis schreef Twitter-CEO Jack Dorsey een brief om te vragen of hij Trumps "vreselijke leugens" van zijn platform wilde verwijderen. Die brief werd openbaar.

Twitter bood zijn excuses aan voor het leed van de nabestaanden, maar stelde dat de tweets in kwestie de gebruikersvoorwaarden niet schenden. Het bedrijf plaatste later wel labels bij de berichten over stemmen per post.

Critici: Trump wil aandacht afleiden van COVID-19

De Amerikaanse president zette zijn grondeloze aanval op 'Psycho Joe Scarborough' woensdag door met een nieuw bericht.

Trump gebruikte Twitter deze week ook om kritiek op zijn coronabeleid te pareren en onder meer de Democraten, gouverneurs van staten en China aan te vallen.

Critici zeggen dat de president probeert de aandacht af te leiden van de coronacrisis in de VS. Het land lijkt de grimmige mijlpaal van 100.000 overleden coronapatiënten woensdag te bereiken.