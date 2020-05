Het aantal meldingen van WhatsApp-fraude is de afgelopen maanden flink toegenomen, bevestigt de Fraudehelpdesk woensdag aan NU.nl na berichtgeving door de NOS. In de eerste vier maanden van 2020 kwamen ruim 3.500 meldingen binnen. In 2019 waren dat er in totaal 2.663.

Bij WhatsApp-fraude doet een oplichter alsof hij een bekende is van het slachtoffer en vraagt hij om geld. De meeste slachtoffers zijn zestig jaar of ouder.

Hoe het komt dat deze vorm van fraude zo explosief toeneemt, is niet te onderzoeken, zegt een woordvoerder van de Fraudehelpdesk. "Maar een verklaring zou kunnen zijn dat er in deze tijd sprake is van minder persoonlijk contact. Mensen die minder gewend zijn om te appen gaan nu ook met sociale media aan de gang."

De slachtoffers zouden minder snel doorhebben dat ze met criminelen te maken hebben. Dat komt omdat de oplichters vaak doen alsof zij een bekende van het slachtoffer zijn, bijvoorbeeld door een foto van die bekende te achterhalen en die als profielfoto te gebruiken. Vervolgens zeggen ze bijvoorbeeld een nieuw nummer te hebben en in een noodsituatie te verkeren, waardoor ze snel geld moeten hebben.

Meer neppe sms'jes van Belastingdienst

Ook andere vormen van fraude komen meer voor. De Fraudehelpdesk noemt daarbij onder meer spooknota's die zogenaamd namens de Belastingdienst worden verstuurd.

De Fraudehelpdesk laat NU.nl weten dat er in april van dit jaar ruim 4.500 neppe sms-berichten van de Belastingdienst werden verstuurd. In maart waren dat er ruim drieduizend en in de maanden daarvoor ging het om tien- tot honderdtallen.