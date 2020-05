Bezitters van een Fujifilm-systeemcamera kunnen hun toestellen via een nieuwe Windows-app instellen als webcam. Daarmee wordt videobellen in hoogwaardige beeldkwaliteit mogelijk.

De app heet Fujifilm X Webcam en is gratis te downloaden. Gebruikers koppelen hun Fujifilm-camera met een USB-aansluiting aan hun laptop. Op die manier kunnen ze gebruikmaken van een betere camera dan het alternatief dat in laptops is ingebouwd.

Fujifilm X Webcam is er vooralsnog alleen voor Windows-gebruikers. Niet alle Fuji-camera's worden ondersteund. Alleen de modellen GFX100, GFX 50S, GFX 50R, X-H1, X-Pro2, X-Pro3, X-T2, X-T3 en X-T4 kunnen als webcam ingesteld worden.

De app komt uit in een tijd dat veel mensen thuiswerken en videobellen wegensde uitbraak van het coronavirus. Fujifilm is niet het enige bedrijf dat zijn camera's als webcam inzet. Fabrikant Canon maakte eerder soortgelijke software beschikbaar.