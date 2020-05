BlizzCon gaat dit jaar definitief niet door. De beurs van speluitgever Blizzard zou in november plaatsvinden, maar is gecanceld vanwege het coronavirus. Dat schrijft Blizzard in een bericht op zijn website.

De uitgever zei in april nog opties af te wegen en te bekijken of de gamebeurs toch kon doorgaan. "Helaas hebben we nu de moeilijke beslissing gemaakt om BlizzCon af te gelasten dit jaar", schrijft het bedrijf.

Blizzard zegt te bekijken of de beurs in een andere vorm online kan doorgaan. "Dit willen we zo snel mogelijk doen, maar omdat we dit niet gewend zijn, wordt dat waarschijnlijk begin volgend jaar."

Op BlizzCon worden onder meer nieuwe spellen van Blizzard aangekondigd en vinden grote e-sportsevenementen plaats. "We bekijken alternatieven waarop we deze e-sportscompetitie alsnog kunnen steunen."

Eerder dit jaar werden andere grote gamebeurzen al afgezegd vanwege gezondheidsrisico's door het coronavirus. Zo gaan Gamescom in Keulen en de Tokyo Game Show ook niet door. De populaire gamebeurs E3 werd eveneens afgeblazen.

