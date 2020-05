Facebook test in de Verenigde Staten een nieuwe app waarmee gebruikers elkaar simpelweg kunnen bellen, zonder beeld. Dat maakt het bedrijf in een blogbericht bekend.

Het grootste gemak dat CatchUp volgens Facebook biedt, is dat de app laat zien wanneer anderen beschikbaar zijn om te bellen. Dat doet de app met een groen bolletje naast de naam van een gebruiker.

"Berichten sturen en videobellen zijn goede manieren om elkaar een snelle update te sturen of elkaar face-to-face te zien, maar telefoneren biedt een unieke balans tussen gemak en persoonlijke connectie", staat in het bericht van Facebook. "Uit ons onderzoek blijkt dat mensen elkaar niet vaak bellen, omdat ze niet weten wanneer de ander bereikbaar is en vrezen iemand te storen."

Met CatchUp kunnen een-op-een-gesprekken worden gestart, maar het is ook mogelijk om groepsgesprekken op te zetten. Dat kan tot acht personen tegelijk.

Het is niet duidelijk wanneer de app breder uitgerold wordt. Facebook schrijft dat CatchUp "voor korte tijd" in de VS wordt getest op iOS- en Android-toestellen.