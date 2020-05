YouTube heeft recent reacties verwijderd waarin kritiek werd geuit op de Chinese Communistische Partij. In een reactie aan NU.nl laat moederbedrijf Google weten dat het om een systeemfout gaat.

Op YouTube werden bepaalde Chinese uitspraken verwijderd die werden gelinkt aan kritiek op de Communistische Partij, schreef The Verge dinsdag. Het verwijderen van dit soort kritische berichten zou al sinds oktober 2019 gebeuren. De fout werd destijds al door gebruikers aangekaart op fora van YouTube.

In een verklaring laat Google weten dat dit niet bewust gebeurt. "Het lijkt op een fout in onze handhavingssystemen. We zijn een onderzoek gestart."

Het gaat om Chinese teksten die vertaald worden als 'communistische bandiet' (een belediging aan het adres van de Chinese Communistische Partij) en '50 centpartij' (reageerders van de partij zouden 50 cent betaald krijgen om online discussies van de partij weg te leiden). Deze Chinese teksten werden automatisch verwijderd. Engelse vertalingen van dezelfde uitspraken bleven staan.

Relatie tussen Google en China onduidelijk

YouTube is in China geblokkeerd. In 2010 trok Google zich terug van de Chinese markt, nadat mede-oprichter het land 'totalitair beleid' verweet, onder meer vanwege blokkades op het internet.

Google heeft in het verleden wel gewerkt aan een gecensureerde zoekmachine voor China onder de naam Project Dragonfly. Vorig jaar berichtte The Intercept dat Google de zoekmachine nog steeds ontwikkelt, al ontkende het bedrijf dat zelf.