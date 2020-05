Twitter heeft dinsdag twee tweets van de Amerikaanse president Donald Trump gelabeld als mogelijk misleidende informatie. Het is voor het eerst dat Twitter zich inhoudelijke bemoeit met de berichten van de Amerikaanse president.

Het gaat om twee tweets die Trump dinsdag plaatste, waarin hij beweert dat stemmen per post fraudegevoelig zou zijn en zou leiden tot "oneerlijke verkiezingen". Twitter heeft bij de tweets een blauw label geplaatst met de tekst "Lees hier de feiten over verkiezingen per post".

Twitter kondigde begin deze maand aan labels te gaan plaatsen bij tweets die mogelijk verkeerde informatie over het coronavirus bevatten.

Het sociale platform noemt het zijn taak om "betrouwbare informatie te vinden en de verspreiding van mogelijk schadelijke en misleidende berichtgeving te stoppen". Twitter zegt voortaan labels toe te voegen aan tweets over het coronavirus die mogelijk misleidend of verwarrend zijn.