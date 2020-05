Zwitserland heeft een app uitgebracht waarmee achterhaald moet kunnen worden bij wie een coronapatiënt in de buurt is geweest. Volgens de technische universiteit van Lausanne (EPFL) is de SwissCovid-app de eerste app ter wereld die uitgebracht wordt met onderliggende technologie van Apple en Google.

Gebruikers die via de app gewaarschuwd worden, kunnen zich laten testen en andere beschermende maatregelen nemen. SwissCovid moet daarmee een aanvulling zijn op bestaande maatregelen die Zwitserland tegen het coronavirus neemt.

Om contact vast te stellen, maakt de app gebruik van bluetooth. Door smartphones onderling signalen te laten uitwisselen, ontstaat een soort logboek van personen die bij elkaar in de buurt zijn geweest. Apple en Google hebben de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat deze technologie goed werkt tussen iPhones en Android-smartphones.

De app wordt vooralsnog alleen getest voor medewerkers van de EPFL en zusteruniversiteit ETH Zürich. Ook medewerkers van ziekenhuizen, het leger en ambtenaren van Zwitserse kantons (deelstaten) kunnen SwissCovid downloaden.

Toch was de app dinsdag enige tijd openbaar beschikbaar in de Play Store, schrijft SWI, een onderdeel van de Zwitserse publieke omroep. De fout werd dinsdagochtend hersteld. Het is niet duidelijk hoeveel onbevoegde personen de app hebben gedownload.

