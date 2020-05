Google heeft meer dan vijf miljoen negatieve TikTok-recensies uit de Play Store verwijderd nadat de beoordeling van de app in korte tijd van 4,5 naar 1,2 sterren was gedaald, schrijft de BBC dinsdag.

Het muziekplatform TikTok kreeg massaal slechte beoordelingen nadat een Indiase maker een nepvideo van een acid attack op het platform plaatste. Bij zo'n aanval wordt zuur of een vergelijkbare corrosieve stof op het lichaam van een ander gegooid.

In de video werd een vloeistof - het bleek later om water te gaan - naar het gezicht van een vrouw gegooid. In een volgend shot was het gezicht van de vrouw bedekt met make-up, maar het leek op de littekens die zuur zou kunnen veroorzaken.

De maker heeft zijn excuses aangeboden voor het plaatsen van de video en TikTok heeft de video verwijderd van het platform. Toch kreeg TikTok ervan langs in de Play Store.

Een woordvoerder van Google zei tegen de BBC dat Google vervolgens maatregelen heeft genomen. "Als we vernemen dat er sprake is van misbruik door spammers, dan treffen we corrigerende maatregelen door ongepaste recensies en opmerkingen te verwijderen."

De actie van Google heeft weinig effect gehad: TikTok heeft nog steeds een beoordeling van onder de 2 sterren in de Play Store.