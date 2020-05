Spotify verwijdert de limiet op het aantal nummers of albums dat gebruikers kunnen opslaan door deze leuk te vinden. Vanaf nu kunnen abonnees een onbeperkt aantal nummers toevoegen aan hun bibliotheek, wordt dinsdag bekendgemaakt op het forum van de Zweedse muziekstreamingdienst.

De limiet voor afspeellijsten die gebruikers zelf kunnen samenstellen, is niet veranderd. Spotify-gebruikers kunnen nog steeds maximaal tienduizend nummers aan een afspeellijst toevoegen.

Ook kunnen gebruikers nog steeds maximaal tienduizend nummers downloaden om deze offline te beluisteren. De muziekstreamingdienst verhoogde die limiet in 2018. Daarvoor konden gebruikers 3.333 nummers downloaden.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat gebruikers voortaan onbeperkt nummers konden downloaden in plaats van opslaan. Dit is aangepast.