Het Duitse openbaar ministerie vervolgt de 22-jarige Johannes S., meldt de regionale omroep van de deelstaat Hessen dinsdag. De man wordt verdacht van de publicatie van persoonlijke gegevens van honderden Duitse politici en beroemdheden.

In 2018 in aanloop naar Kerst publiceerde de verdachte via een soort adventskalender op Twitter links naar de gelekte gegevens. Onder meer twee e-mailadressen en een faxnummer van Angela Merkel werden gepubliceerd.

Onder alle gelekte gegevens bevonden zich volledige namen, geboortedata, woonadressen, telefoonnummers, IP-adressen, e-mailadressen, gegevens van familieleden (waaronder foto's van kinderen en scans van identiteitsdocumenten), declaraties, IBAN-gegevens, chatgesprekken en links naar Twitter-, Instagram- en Skype-profielen.

Volgens de Duitse openbaar aanklager had de verdachte online wachtwoorden gekocht om de gegevens te bemachtigen, schrijft de Hessischer Rundfunk. De regionale omroep schrijft verder dat de verdachte gegevens van 993 politici heeft gelekt.