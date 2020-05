Na de aankondiging van de eerste coronamaatregelen van het kabinet bleven mensen massaal thuis, maar in de afgelopen weken zijn Nederlanders steeds vaker op pad gegaan. Dat blijkt uit een analyse van de mobiliteitsdata van Google door NU.nl. "Mensen krijgen het benauwd thuis", stelt socioloog David Bos.

Google brengt wekelijks de drukte in winkels, recreatiegebieden, supermarkten, apotheken, parken, op werkplekken en rond woningen in kaart. Google gebruikt hiervoor samengestelde data op basis van de locatiegeschiedenis van gebruikers.

Uit deze data blijkt dat Nederlanders massaal thuisbleven in de week nadat het kabinet de eerste coronamaatregelen had aangekondigd. Maar in de afgelopen weken gingen Nederlanders steeds vaker het huis uit.

Na de aankondiging van de eerste coronamaatregelen op 12 maart brachten Nederlanders ruim 17 procent meer tijd thuis door dan voor de maatregelen. Vorige week nam het verschil af tot 12 procent.

'Mensen krijgen het benauwd thuis'

Volgens David Bos, socioloog aan de Universiteit van Amsterdam, krijgen mensen het benauwd als ze voor een langere periode thuiszitten. "Sommige mensen voelen zich eenzaam, maar anderen worden juist gek van voortdurend samen zijn met één ander. Dan gaan ze op zoek naar contact met anderen, als tegenwicht of tegengif."

Bij COVID-19 is het onduidelijk wat het gevolg van jouw acties is, stelt Bos. Zo merk je niet direct de gevolgen van bijvoorbeeld een dagje strand. Bos trekt de vergelijking met seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's).

"Een soa loop je niet zomaar op. Daarom kun je meestal wel nagaan wie jou heeft besmet en wie jij op jouw beurt hebt aangestoken. Bij het coronavirus is dit verband tussen oorzaak en gevolg vager: voor je het weet, besmet je een wildvreemde. Dan heb je misschien iemands dood op je geweten, maar daarmee word je nooit geconfronteerd. Vandaar dat mensen zich niet schamen voor hun riskante gedrag."

'Verbazingwekkend hoeveel mensen thuisblijven'

Bos stelt dat het verbazingwekkend is dat zoveel Nederlanders wél thuisblijven en snel hebben gereageerd op het advies van het kabinet.

"Mensen zijn sociale dieren: als er gevaar dreigt, zoeken ze bescherming bij elkaar. Maar bij een virus moet je dat juist niet doen en dus ingaan tegen je instinct. Dat kost energie en na een poos word je dat zat", vertelt Bos.

"Bovendien lijkt het nu alsof de eerdere voorspellingen overdreven waren: een grootschalige ramp is immers uitgebleven. Maar dat is nu juist te danken aan het feit dat we, vanwege die voorspelling, ons gedrag hebben aangepast."

