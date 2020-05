De Chinese stad Hangzhou wil een permanente versie ontwikkelen van de gezondheidsapp die in China wordt ingezet om het coronavirus te monitoren. Autoriteiten van de stad willen burgers in de app een kleurcode en gezondheidsscore geven op basis van onder meer hun medische dossiers.

In de app wordt nu een QR-code getoond die de gezondheidsstatus van de app-gebruiker laten zien. Dit is bedoeld om de uitbraak van het COVID-19-virus onder de duim te houden.

De app wijst gebruikers een kleurcode toe - groen, geel of rood - om te laten weten wat hun gezondheidsstatus is. De QR-codes worden gescand bij de ingangen van bijvoorbeeld restaurants. Als uit de QR-code blijkt dat je ziek bent, mag je niet naar binnen.

Autoriteiten in de Chinese stad Hangzhou hebben nu aangekondigd dat ze gaan proberen een bredere versie van de app te lanceren, waarbij burgers naast de kleurcode ook een gezondheidsscore van tussen de 0 en de 100 krijgen op basis van onder meer medische dossiers, fysieke testresultaten en andere levensstijlkeuzes zoals roken. Deze gezondheidsscore zal geëmbed worden in de QR-code in de app.

De aankondiging zorgde voor veel weerstand onder de Chinese bevolking. "Mijn lichamelijke gezondheid is privé, waarom zou je informatie hierover willen verzamelen en een klassement willen opbouwen?", zei een criticus op het Chinese socialemediaplatform Weibo.

Ma Ce, een in Hangzhou gevestigde advocaat, zei tegen Reuters dat burgers het recht hebben om te eisen dat de verzamelde gezondheidsgegevens worden vernietigd zodra de coronacrisis voorbij is.

61 China gebruikt QR-codes in strijd tegen coronavirus

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.