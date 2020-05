De brandweer is in de nacht van maandag op dinsdag uitgerukt om een brand in een zendmast in Roosendaal te blussen. De politie vond aanwijzingen van brandstichting.

Het gaat om een zendmast aan het Hollewegje in Roosendaal. De politie is een onderzoek gestart, omdat er aanwijzingen zijn gevonden dat de brand is aangestoken. Het is niet duidelijk hoeveel schade de mast heeft geleden, dat wordt door een monteur uitgezocht.

De politie is nog op zoek naar eventuele daders en roept getuigen op om zich te melden.

Sinds 3 april zijn door het hele land brandende zendmasten gemeld. De zendmast in Roosendaal is de 29e zendmast die door brand beschadigd is geraakt. In de meeste gevallen gaat de politie uit van brandstichting. Er zijn tot nu toe drie verdachten aangehouden.

De politie heeft al vaker gewaarschuwd dat de impact van brand in een zendmast groot kan zijn. Premier Rutte noemde het in april nog "levensgevaarlijk". Vanwege de brand kan de communicatie van het telefoonverkeer plat komen te liggen. Daardoor kunnen hulpdiensten onbereikbaar zijn.

Het is niet duidelijk waarom de masten precies in brand worden gestoken. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedde eerder al dat er sprake is van extremistische protestacties tegen de komst van het 5G-netwerk.