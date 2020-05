Lenovo werkt aan een nieuwe versie van de opvouwbare Motorola Razr-telefoon, die later dit jaar op de markt moet komen. Dat zegt althans de Zuid-Afrikaanse Lenovo-topman Thibault Dousson in de podcast Reframed Tech.

"Er komt een nieuwe versie van de Razr", zegt hij. "Van wat ik heb begrepen staat hij gepland voor september. Een compleet nieuwe Razr."

Meer details maakte Dousson niet bekend. Wel publiceerde XDA Developers maandag gelekte specificaties van het toestel. Zo werkt de telefoon waarschijnlijk met een Snadragon 765-processor van Qualcomm, met ondersteuning voor de nieuwe, snellere 5G-netwerken.

Daarnaast zou het toestel voorzien worden van een 2.845 mAh-accu. In de eerste versie van de Razr was een 2.510 mAh-accu aanwezig. Daarnaast krijgt de camera aan de buitenkant naar verluidt een upgrade, van 16 megapixels naar 48 megapixels. Verder moet het werkgeheugen van 6 GB naar 8 GB gaan en wordt de opslagruimte verdubbeld naar 256 GB.

Klaptelefoon met langwerpig scherm

De Motorola Razr is een klaptelefoon gebaseerd op de originele Razr uit de beginjaren 2000. De vouwtelefoon gaat in de lengte open. Aan de binnenkant is een langwerpig scherm van 6,2 inch te vinden. Op de buitenkant is een scherm van 2,7 inch geplaatst, zodat ook informatie op het toestel wordt getoond als hij is ingeklapt.

De eerste Razr met een vouwbaar scherm verscheen eerder dit jaar. De telefoon werd niet unaniem lovend ontvangen. Zo waren er problemen met het scharnier en kwamen in sommige gevallen vlekken op het scherm.