De vraag naar VPN-diensten (virtual private networks) in Hongkong is de afgelopen dagen aanzienlijk gestegen. Reuters schrijft op basis van een VPN-aanbieder dat het waarschijnlijk te maken heeft met Chinese plannen om een nieuwe veiligheidswet in te voeren.

VPN-diensten kunnen worden gebruikt om webrestricties te omzeilen, door te doen alsof de gebruiker vanuit een ander land op het internet zit. Zo zijn geblokkeerde sites alsnog te bezoeken.

Het gratis te gebruiken AtlasVPN werd in de periode van 17 mei tot 24 mei volgens de dienst 150 keer vaker geïnstalleerd dan daarvoor, meldt de provider. Ook NordVPN en Surfshark zeggen een flinke piek in het aantal installaties te zien.

Op 21 mei maakte de Chinese overheid zijn nieuwe plannen voor een veiligheidswet bekend. Daarna begon het aantal downloads van VPN-diensten in Hongkong te stijgen. Op Google Trends valt af te lezen dat sindsdien ook veel meer mensen in Hongkong naar deze diensten zochten.

Veel websites die in China zijn verboden, doen het in Hongkong nog wel, schrijft AtlasVPN. Het gaat daarbij onder meer om Google, Facebook, Twitter en WhatsApp. Met de nieuwe wet worden deze diensten mogelijk ook geblokkeerd.

Autonomie van Hongkong in het geding

Inwoners van Hongkong worden op dit moment beschermd door een wetgeving waarin staat dat zij het recht hebben op vrijheid van meningsuiting. Maar de nieuwe Chinese wet maakt afscheiding van China strafbaar, evenals protesteren tegen de overheid.

Hongkong is sinds 1997 autonoom, maar de laatste tijd ligt die zelfstandigheid onder vuur. Daarom zijn er sinds vorig jaar juni massademonstraties, wat zorgt voor veel onrust in het gebied.