Google werkt aan een stemfunctie voor de Google Assistent, waarmee de gebruiker betalingen met zijn stem kan goedkeuren. Dat ontdekte Android Police.

Het gaat op dit moment om een kleinschalige test. Mensen die deelnemen aan de test kunnen online aankopen bevestigen met de stem via Google Assistent. De functie kan worden ingeschakeld in de Google-app in het instellingenmenu voor betalingen en beveiliging.

Volgens Google werkt betalen met de stem binnen de test alleen nog op slimme speakers en -schermen die draaien op Android. Ook kunnen niet alle betalingen met de stem worden goedgekeurd. Zo zijn er limieten ingesteld tot bepaalde bedragen en kan slechts een beperkt aantal betalingen per dag worden goedgekeurd.

De stemfunctie vult andere manieren om betalingen goed te keuren aan. Zo is het al mogelijk om daarvoor bijvoorbeeld een vingerafdruk of gezichtsscan te gebruiken.

Het is niet duidelijk wanneer Google de stemfunctie breder uitrolt en welke landen daarbij worden betrokken.