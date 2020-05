Apple heeft recente updates van veel iOS-apps opnieuw uitgebracht. Dat komt volgens MacRumors mogelijk door een fout in iOS 13.5, de nieuwste versie van Apples mobiele besturingssysteem.

Updates die al door gebruikers waren geïnstalleerd, moeten nogmaals worden gedownload. De updates werden in de nacht van zondag op maandag opnieuw aangeboden in de App Store. Het gaat om apps die in de afgelopen tien dagen zijn geüpdatet.

Apple heeft niet bekendgemaakt waarom de updates opnieuw worden aangeboden. Naar verluidt is dit nodig om een bug in iOS 13.5 te verhelpen. De nieuwste versie van iOS verscheen vorige week, waarna gebruikers online melding maakten dat sommige apps het niet meer deden.

Na het opnieuw updaten konden gebruikers de apps weer gebruiken. Ook het verwijderen en opnieuw installeren van de app werkte.